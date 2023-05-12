شفيق جراية يقوم بإصلاحات الصلح الجزائي

أفاد أمس رجل الأعمال شفيق جراية خلال مثوله امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بخصوص ملف قضية تعلق ببناء طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة دون احترام التراتيب الجاري بها العمل وفق ما ورد في ملف القضية ،انه يقوم باجراءات الصلح الجزائي طالبا التاخير لاتمام ذلك.



هذا وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وتمسك بطلباته التى كان قدمها في الجلسة الفارطة.



وقد حضر محاموه وطلب أحدهم التأخير لأجل متسع لمزيد للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الإستجابة للطلب وتأجيل القضية لجلسة جويلية المقبل.



