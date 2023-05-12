Babnet

شفيق جراية يقوم بإصلاحات الصلح الجزائي

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 16:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفاد أمس رجل الأعمال شفيق جراية خلال مثوله امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بخصوص ملف قضية تعلق ببناء طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة دون احترام التراتيب الجاري بها العمل وفق ما ورد في ملف القضية ،انه يقوم باجراءات الصلح الجزائي طالبا التاخير لاتمام ذلك.

هذا وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وتمسك بطلباته التى كان قدمها في الجلسة الفارطة.

وقد حضر محاموه وطلب أحدهم التأخير لأجل متسع لمزيد للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الإستجابة للطلب وتأجيل القضية لجلسة جويلية المقبل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266458


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 12 ماي 2023 | 22 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:59 19:19 16:04 12:23 05:15 03:34
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1724°-1722°-1620°-1424°-15
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    