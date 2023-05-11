إبعاد محرز الغنوشي من تقديم النشرة الجوية على الوطنية بسبب شهادته في قضية تحرش

أكدت إذاعة " اي اف ام" اليوم الاربعاء انه تم استبعاد المهندس محرز الغنوشي من تقديم النشرة الجوية على القناة الوطنية بسبب شهادته في قضية تحرش تم حفظها لعدم كفاية الادلة.ووفق الإذاعة فان فتاة انتدبت في المعهد الوطني للرصد الجوي تعرضت للتحرش من قبل احد المديرين فلجات الى محرز الغنوشي الذي انصفها وشهد لصالحها.وأكدت الإذاعة ان بعد هذا الموقف تم استبعاد محرز الغنوشي من تقديم النشرة الجوية.