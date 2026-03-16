سنتكوم:ارتفاع الإصابات الأمريكية إلى 200 جندي في 7 دول
أعلن متحدث عسكري أمريكي أن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران تجاوز 200 جندي، موزعين على سبع دول في منطقة الشرق الأوسط.
وقال النقيب تيم هوكينز، كبير المتحدثين باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن الإصابات سُجلت في البحرين والعراق وإسرائيل والأردن والكويت والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن بعض الحالات أُبلغ عنها مؤخراً بسبب تأخر ظهور أعراض إصابات الدماغ الرضحية.
وأضاف أن عدد المصابين بجروح خطيرة ارتفع إلى 10 جنود بعد إعادة تصنيف إصابات اثنين من العسكريين الذين أُصيبوا في الأيام الأولى للحرب. ويأتي ذلك بعد إعلان سابق للمتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، عن إصابة أكثر من 140 جندياً، عاد معظمهم لاحقاً إلى الخدمة.
وبحسب المعطيات المعلنة، قُتل سبعة جنود أمريكيين في هجمات إيرانية، من بينهم ستة في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مركز عمليات تكتيكي في ميناء الشعيبة بالكويت يوم 28 فيفري، وجندي سابع توفي متأثراً بجراحه عقب هجوم على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.
كما لقي ستة جنود آخرين مصرعهم الأسبوع الماضي إثر تحطم طائرة تزوّد بالوقود من طراز KC-135 في العراق.
المصدر: واشنطن بوست
