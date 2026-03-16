سنتكوم:ارتفاع الإصابات الأمريكية إلى 200 جندي في 7 دول

أعلن متحدث عسكري أمريكي أن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران، موزعين علىفي منطقة الشرق الأوسط.وقال النقيب، كبير المتحدثين باسم القيادة المركزية الأمريكية ()، إن الإصابات سُجلت في، مشيراً إلى أن بعض الحالات أُبلغ عنها مؤخراً بسبب تأخر ظهور أعراضوأضاف أن عدد المصابين بجروح خطيرة ارتفع إلىبعد إعادة تصنيف إصابات اثنين من العسكريين الذين أُصيبوا في الأيام الأولى للحرب. ويأتي ذلك بعد إعلان سابق للمتحدث باسم، شون بارنيل، عن إصابة أكثر من، عاد معظمهم لاحقاً إلى الخدمة.وبحسب المعطيات المعلنة، قُتلفي هجمات إيرانية، من بينهمفي هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مركز عمليات تكتيكي فييوم 28 فيفري، وجندي سابع توفي متأثراً بجراحه عقب هجوم علىفي السعودية.كما لقيمصرعهم الأسبوع الماضي إثر تحطم طائرة تزوّد بالوقود من طرازفي العراق.المصدر: