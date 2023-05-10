قضية قتل رجل الأعمال زهير عبد الكافي ب19 طعنة... : بعد عامين سجنا..عدم سماع الدعوى في حق الإبن

قضت ليلة أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بعد النظر في قضية قتل رجل الأعمال زهير عبد الكافي ب19 طعنة داخل منزله بجهة العقبة سنة 2021 بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق ابنه المتهم الذي وجهت له تهمة القتل العمد، وورد الحكم المذكور بسبب عدم وجود اي ادلة علمية بتقرير الطب الشرعي تثبت تورط الأبن.



