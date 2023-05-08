وزيرة العدل تُدشّن المقرّ الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف

تولّت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الاثنين، تدشين المقر الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف (ولاية بن عروس)



وأكّدت جفال ،وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، أنّ هذا المقرّ الجديد يمثّل مكسبا هاما لولاية بن عروس عموما ومدينة حمام الأنف خصوصا، موصية بضرورة الحفاظ عليه والحرص على صيانته حتى يبقى في أحسن صورة.

كما وعدت وبالتنسيق مع الوالي بالعمل على تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تعترض العاملين بناحية حمام الأنف وتيسير عمل كافة مكونات الاسرة القضائية الموسعة.

يشار إلى أنّ كلفة إنجاز مشروع بناء المقر الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف الممتد على مساحة جملية تقدر بـــ 1900 م2، بلغت 3 م.د و445 ألف دينار و تواصلت الأشغال على امتداد 365 يوما.

وكانت الوزيرة مرفوقة بوالي الجهة ورئيسة المحكمة الابتدائية ببن عروس ووكيل الجمهورية لديها وقاضي ناحية حمام الأنف والمديرة الجهوية للعدل بتونس الكبرى وثلة من سامي إطارات وزارة العدل والإدارة الجهوية للعدل بتونس وعدد من الإطارات الجهوية بولاية بن عروس.





