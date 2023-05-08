Babnet

وزيرة العدل تُدشّن المقرّ الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 18:37 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تولّت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الاثنين، تدشين المقر الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف (ولاية بن عروس)

وأكّدت جفال ،وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، أنّ هذا المقرّ الجديد يمثّل مكسبا هاما لولاية بن عروس عموما ومدينة حمام الأنف خصوصا، موصية بضرورة الحفاظ عليه والحرص على صيانته حتى يبقى في أحسن صورة.
كما وعدت وبالتنسيق مع الوالي بالعمل على تجاوز بعض الصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تعترض العاملين بناحية حمام الأنف وتيسير عمل كافة مكونات الاسرة القضائية الموسعة.
يشار إلى أنّ كلفة إنجاز مشروع بناء المقر الجديد لمحكمة الناحية بحمام الأنف الممتد على مساحة جملية تقدر بـــ 1900 م2، بلغت 3 م.د و445 ألف دينار و تواصلت الأشغال على امتداد 365 يوما.
وكانت الوزيرة مرفوقة بوالي الجهة ورئيسة المحكمة الابتدائية ببن عروس ووكيل الجمهورية لديها وقاضي ناحية حمام الأنف والمديرة الجهوية للعدل بتونس الكبرى وثلة من سامي إطارات وزارة العدل والإدارة الجهوية للعدل بتونس وعدد من الإطارات الجهوية بولاية بن عروس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266216


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 08 ماي 2023 | 18 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:16 16:04 12:23 05:18 03:39
Babnet
20°
 Babnet23° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1721°-1525°-1625°-1526°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (8 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 Mai)   1408,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    