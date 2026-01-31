وزير التعليم العالي يفتتح مركز إعادة التأهيل والقدرة الوظيفية والصحة الذهنية بكلية الطب بالمنستير

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، أمس الجمعة، مركز إعادة التأهيل والقدرة الوظيفية والصحة الذهنية بكلية الطب بولاية المنستير، بحضور والي المنستير عيسى موسى ورئيس جامعة المنستير كمال شرادة وعميد كلية الطب بالمنستير شرف الدين العامري وعدد من إطارات الوزارة والإطارات الجهوية.ويعدَ مركز إعادة التأهيل والقدرة الوظيفية والصحة الذهنية، مركزا نموذجيا من حيث اختصاصاته ومعدَاته وهو الأول على المستوى الوطني مخصص لللياقة البدنية والقدرة الوظيفية والصحة النفسية للعاملين في المجال الصحي وطلبة الطبَ. ولهذا المركز ثلاثة أهداف استراتجية وهي التكوين، البحث، والمسؤولية الاجتماعية، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.واطّلع وزير التعليم العالي، من جانب آخر، على مركز المحاكاة الطبية حيث عاين التجهيزات الحديثة والبرامج البيداغوجية المعتمدة لتطوير مهارات الطلبة والأطباء الشبان.وقد انتظم على هامش هذه الزيارة لقاء بمقر ولاية المنستير بحضور الوزير والوفد المرافق له ونواب الجهة عن مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجلس المحلي، خصص لمتابعة سير العمل بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية وانعكاسها على المحيط الاقتصادي وتطويره جهويا.