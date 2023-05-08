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في قضية اغتصاب بشعة... السجن لطفل وايوائه بالجناح الخاص للاطفال بسجن المرناقية

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 11:01 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتصاب بشعة تعرضت لها فتاة بجهة سيدي حسين بعد تحويل وجهتها من عدة أشخاص من بينهم الطفل المتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء خلال مرورها بالطريق العام حيث استغل المتهمون خلو الطريق من المارة بسبب مباراة كرة قدم الى مكان مهجور وتداولوا على اغتصابها.

وقد قضت المحكمة ب8 سنوات سجنا في حق الطفل المتهم الذي وجهت له تهمة المشاركة في الاغتصاب الواقع من عدة أشخاص كما قررت الدائرة ايوائه بجناح خاص بالاطفال بسجن المرناقية.

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