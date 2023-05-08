بالفيديو فتحي الهداوي يكلاشي درة زروق على ركح مهرجان الحمامات " ويني أعمالها السينمائية"

اثناء تكريمه في مهرجان الحمامات السينمائي وجه الممثل فتحي الهداوي انتقادات لادارة المهرجان لتكريم زميلته الممثلة درة زروق.وقال الهداوي " سأسوق ملاحظة انه من غير معنى أن يتم تكريم درة زروق وهي ماظهرتش حاجة كبيرة في السينما التونسية خلال 100 عام".وتابع " كنا نأمل أن تعطينا الإدارة أعمال درة زروق في السينما وتفهمنا لماذا تذهب الجائزة خارج الوطن".وكان المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات كرّم في دورته الثانية كل من الممثلة التونسية درة زرّوق والممثل التونسي فتحي الهداوي.وتميز حفل افتتاح هذا المهرجان الذي تقام فعالياته من 6 إلى 13 ماي 2023 بمدينة الحمامات بحضور عدد هامّ من السينمائيين والمثقّفين وعشاق الفن السابع.ويذكر أن المسابقة الدولية للمهرجان تتضمن عرض 12 فيلما روائيا طويلا و12 فيلما روائيا قصيرا و6 أفلام وثائقية طويلة من عدة دول.وتتميز هذه الدورة بتنظيم مسابقة دولية و إضافة قسم أفلام الموبايل الدولية التي ستمكن من عرض 90 فيلما مدته دقيقة واحدة، فضلا عن إحياء مائوية السينما في تونس وعرض مختارات من السينما التونسية.وكان مختار العجيمي مدير هذا المهرجان قد أكد في الندوة الصحفية التي انعقدت يوم 13 أفريل المنقضي، أن الهيئة المديرة للمهرجان تعمل على تحقيق الاشعاع الوطني والدولي لهذه التظاهرة من خلال الترفيع في الميزانية المخصصة لها والتي لم تتجاوز 1 مليون دينار خلال هذه الدورة معتبرا أن "هذه الميزانية ضعيفة" مقارنة برهانات المهرجان.