الاحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، السبت 6 ماي 2023، لأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، بالاحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، وفق ما نشرتته اذاعة "موزاييك".



وحسب نفس المصدر، فإنّ قرار الاحتفاظ بالصحبي عتيق له علاقة بملف تعرّض منزله منذ أعوام الى السرقة وتمّ مؤخرا إيقاف المورّط في عملية السرقة وعرف الملف تطورات جديدة ستكشفها بقية الأبحاث لاحقا.



تجدر الإشارة إلى أنّ أعوان شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي منعوا صباح اليوم، الصحبي عتيق من السفر. وحسب معطيات تحصّلت عليها "موزاييك"، فقد تمّ إعلام عتيق بأنّه محلّ تفتيش لفائدة إحدى الفرق الأمنية المختصة من أجل قضية منشورة في حقه، ليتم تسليمه إلى أعوان الفرقة مصدر التفتيش في انتظار استشارة النيابة العمومية حول الاجراء القانوني الذي تمّ اتّخاذه.







