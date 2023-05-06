Babnet

فظيع: العثور على جثة لطفلة 3 سنوات داخل كيس بلاستيكي

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 10:31 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تعهد اليوم اعوان الحرس الوطني بالقيروان بالبحث في جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات حيث تم ازهاق روحها ثم وضع جثتها في كيس بلاستيكي ورميه في مكان مهجور بولاية القيروان.

وبعد معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، تم الأذن برفعها لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266090


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 06 ماي 2023 | 16 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:14 16:03 12:23 05:20 03:42
Babnet
25°
 Babnet30° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1530°-1823°-1820°-1726°-16
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    