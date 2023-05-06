فظيع: العثور على جثة لطفلة 3 سنوات داخل كيس بلاستيكي

تعهد اليوم اعوان الحرس الوطني بالقيروان بالبحث في جريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات حيث تم ازهاق روحها ثم وضع جثتها في كيس بلاستيكي ورميه في مكان مهجور بولاية القيروان.



وبعد معاينة الجثة من قبل النيابة العمومية وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، تم الأذن برفعها لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة.



