كاس رابطة ابطال افريقيا: الاهلي المصري يتعادل مع يونغ افريكانز التنزاني 1-1

ملخص المباراة



التعادل بهدف لمثله يُسيطر على مواجهة يانج أفريكانز والأهلي 🤝#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/s5ZmvYsRve — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 31, 2026

تعادلمساء اليوم السبت خارج قواعده معبنتيجة، في إطارمن منافساتلكرة القدم.وافتتح أصحاب الأرض التهديف عن طريق اللاعبفي الدقيقة، قبل أن يتمكن لاعب الأهليمن تعديل الكفة في الدقيقةوبهذه النتيجة، رفعرصيده إلىمتصدرًا ترتيب، في حين يحتلالمركز الثاني برصيد، متقدمًا على كل مناللذين يمتلكانلكل فريق، على أن يلتقي الفريقان في وقت لاحق من مساء اليوم السبت ضمن الجولة ذاتها.