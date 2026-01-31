كاس رابطة ابطال افريقيا: الاهلي المصري يتعادل مع يونغ افريكانز التنزاني 1-1
تعادل الأهلي المصري مساء اليوم السبت خارج قواعده مع يونغ أفريكانز بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الرابعة من منافسات كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وافتتح أصحاب الأرض التهديف عن طريق اللاعب إبراهيم حمد في الدقيقة (45+1)، قبل أن يتمكن لاعب الأهلي يو دينغ من تعديل الكفة في الدقيقة (60).
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي المصري رصيده إلى 8 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، في حين يحتل يونغ أفريكانز التنزاني المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متقدمًا على كل من شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي اللذين يمتلكان نقطتين لكل فريق، على أن يلتقي الفريقان في وقت لاحق من مساء اليوم السبت ضمن الجولة ذاتها.
وافتتح أصحاب الأرض التهديف عن طريق اللاعب إبراهيم حمد في الدقيقة (45+1)، قبل أن يتمكن لاعب الأهلي يو دينغ من تعديل الكفة في الدقيقة (60).
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي المصري رصيده إلى 8 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، في حين يحتل يونغ أفريكانز التنزاني المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متقدمًا على كل من شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي اللذين يمتلكان نقطتين لكل فريق، على أن يلتقي الفريقان في وقت لاحق من مساء اليوم السبت ضمن الجولة ذاتها.
ملخص المباراة— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) January 31, 2026
التعادل بهدف لمثله يُسيطر على مواجهة يانج أفريكانز والأهلي 🤝#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/s5ZmvYsRve
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322945