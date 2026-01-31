Babnet   Latest update 19:21 Tunis

كاس رابطة ابطال افريقيا: الاهلي المصري يتعادل مع يونغ افريكانز التنزاني 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697e406d598d45.91552683_holfmejnkgpiq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 31 Janvier 2026 - 18:46
      
تعادل الأهلي المصري مساء اليوم السبت خارج قواعده مع يونغ أفريكانز بنتيجة 1-1، في إطار الجولة الرابعة من منافسات كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التهديف عن طريق اللاعب إبراهيم حمد في الدقيقة (45+1)، قبل أن يتمكن لاعب الأهلي يو دينغ من تعديل الكفة في الدقيقة (60).


وبهذه النتيجة، رفع الأهلي المصري رصيده إلى 8 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية، في حين يحتل يونغ أفريكانز التنزاني المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متقدمًا على كل من شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي اللذين يمتلكان نقطتين لكل فريق، على أن يلتقي الفريقان في وقت لاحق من مساء اليوم السبت ضمن الجولة ذاتها.
