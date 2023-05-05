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الإفراج عن نور شيبة وسهيل بالراضية

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 18:39 قراءة: 0 د, 24 ث
      
علمت موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس وافق اليوم الجمعة 5 ماي 2023 على الافراج عن الفنان الشعبي نور شيبة واللاعب الدولي السابق لكرة القدم سهيل بالراضية.

وتجدر الاشارة الى أن شيبة وبالراضية تم ايداعهما السجن بقرار من قاضي التحقيق من أجل شبهة تبديل عينات تحاليل بخصوص الاشتباه في استهلاك مادة مخدرة.

وبمقتضى قرار قاضي التحقيق فانه من المنتظر أن يغادر نور شيبة وسهيل بالراضية السجن خلال الساعات القادمة باعتبارهما لم يعودا موقوفين على ذمة أيّ قضية أخرى.

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