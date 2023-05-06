افتتاح إقامة اللؤلوة بالموقع المتميز بسهلول 4 سوسة

بلاغ صحفي - اغتنم الفرص المميزة و شارك في الأيام المفتوحة لانطلاق مشروع إقامة اللؤلؤة بسهلول 4 سوسة، لمعرفة المزيد اضغط هنا
يسرنا دعوتكم لافتتاح مشروع "إقامة اللؤلؤة "، و ذلك يومي 13 و 14 ماي 2023, في "إقامة اللؤلؤة " في سهلول 4- سوسة.
يحتضن هذا المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة التي تشمل مسبحا داخليا مغطى، قاعة رياضية مجهزة بالكامل، سونا (حمام بخاري)، و موقف سيارات آمن.
توفر "إقامة اللؤلؤة " شقق سكنية فاخرة بمساحات مختلفة وتتميز جميع الشقق بهندستها الخاصة و لمساتها عصرية التي تعكس الذوق الرفيع والفخامة
يتميز المشروع بموقعه الحيوي في سهلول 4 - سوسة، و التي تعتبر من أكثر الوجهات التجارية و الإقتصادية و العصرية مما يجعل المشاريع العقارية فيها خياراً اسثمارياً مميزاً على كافة المستويات.
نتشرف كثيراً بحضوركم و مدّكم بكافة المعلومات عن هذا المشروع الاستثماري الاستثنائي.
يمكنكم تأكيد مشاركتكم هنا
إنضم إلى مشروع اللؤلؤة و إحصل على فرصة عيش الحياة التي تحلم بها، ما عليكم سوى الإتصال بنا على
(+216) 70 258 808 : الهاتف رقم
info@laperledesahloul.com : البريد الإلكتروني
www.LaPerleDeSahloul.com : موقع الواب
يسرنا دعوتكم لافتتاح مشروع "إقامة اللؤلؤة "، و ذلك يومي 13 و 14 ماي 2023, في "إقامة اللؤلؤة " في سهلول 4- سوسة.
يحتضن هذا المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة التي تشمل مسبحا داخليا مغطى، قاعة رياضية مجهزة بالكامل، سونا (حمام بخاري)، و موقف سيارات آمن.
توفر "إقامة اللؤلؤة " شقق سكنية فاخرة بمساحات مختلفة وتتميز جميع الشقق بهندستها الخاصة و لمساتها عصرية التي تعكس الذوق الرفيع والفخامة
يتميز المشروع بموقعه الحيوي في سهلول 4 - سوسة، و التي تعتبر من أكثر الوجهات التجارية و الإقتصادية و العصرية مما يجعل المشاريع العقارية فيها خياراً اسثمارياً مميزاً على كافة المستويات.
نتشرف كثيراً بحضوركم و مدّكم بكافة المعلومات عن هذا المشروع الاستثماري الاستثنائي.
يمكنكم تأكيد مشاركتكم هنا
إنضم إلى مشروع اللؤلؤة و إحصل على فرصة عيش الحياة التي تحلم بها، ما عليكم سوى الإتصال بنا على
(+216) 70 258 808 : الهاتف رقم
info@laperledesahloul.com : البريد الإلكتروني
www.LaPerleDeSahloul.com : موقع الواب
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