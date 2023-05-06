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افتتاح إقامة اللؤلوة بالموقع المتميز بسهلول 4 سوسة

Publié le Samedi 06 Mai 2023 - 06:26 قراءة: 1 د, 1 ث
      
بلاغ صحفي - اغتنم الفرص المميزة و شارك في الأيام المفتوحة لانطلاق مشروع إقامة اللؤلؤة بسهلول 4 سوسة، لمعرفة المزيد اضغط هنا

يسرنا دعوتكم لافتتاح مشروع "إقامة اللؤلؤة "، و ذلك يومي 13 و 14 ماي 2023, في "إقامة اللؤلؤة " في سهلول 4- سوسة.


يحتضن هذا المشروع مجموعة من المرافق الفاخرة التي تشمل مسبحا داخليا مغطى، قاعة رياضية مجهزة بالكامل، سونا (حمام بخاري)، و موقف سيارات آمن.

توفر "إقامة اللؤلؤة " شقق سكنية فاخرة بمساحات مختلفة وتتميز جميع الشقق بهندستها الخاصة و لمساتها عصرية التي تعكس الذوق الرفيع والفخامة

يتميز المشروع بموقعه الحيوي في سهلول 4 - سوسة، و التي تعتبر من أكثر الوجهات التجارية و الإقتصادية و العصرية مما يجعل المشاريع العقارية فيها خياراً اسثمارياً مميزاً على كافة المستويات.

نتشرف كثيراً بحضوركم و مدّكم بكافة المعلومات عن هذا المشروع الاستثماري الاستثنائي.
يمكنكم تأكيد مشاركتكم هنا

إنضم إلى مشروع اللؤلؤة و إحصل على فرصة عيش الحياة التي تحلم بها، ما عليكم سوى الإتصال بنا على
(+216) 70 258 808 : الهاتف رقم
info@laperledesahloul.com : البريد الإلكتروني
www.LaPerleDeSahloul.com : موقع الواب


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