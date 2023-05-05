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محسن حسن: أداء وزراء الاقتصاد لا يرتقي لمستوى انتظارات المرحلة

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي محسن حسن أن الملفات الاقتصادية غير مُمسكة جيدا في تونس مشيرا إلى أن أداء الوزراء الممسكين بوزارات اقتصادية لا يرتقي إلى مستوى انتظارات المرحلة والشعب التونسي ووجب تغييرهم، حسب رأيه

وبيّن محسن حسن، في تصريح لبرنامج "في 60 دقيقة" على اذاعة الديوان، أن المرحلة تقتضتي وزراء لديهم من الشخصية ومن القدرات ما يمكنهم من اتخاذ قرارات لإصلاح الوضع الاقتصادي قائلا إنه ليس لديه رغبة في تقلد أي منصب.

ولفت إلى وجود خبراء تونسيين في الشأن الاقتصادي يسوّقون في خطاب محبط يتعلق بإفلاس الدولة التونسية مشدّدا على أن "تونس تعرف صعوبات مالية واقتصادية ولكنها لن تفلس وقادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية".

وأضاف الخبير أن ملف تونس لن يراوح مكانه ما لم يقع عرضه على أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مفيدا بأن الإصلاحات يجب أن تراعي البعد الاجتماعي.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، يوم الخميس 4 ماي 2023، أمرًا يقضي بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.



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