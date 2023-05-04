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في قضية استيلاءات مالية... :هذا ما قرره القطب المالي في حق المسؤول المالي للهلال الاحمر سابقا

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 17:25 قراءة: 0 د, 28 ث
      
باشرت صباح اليوم الخميس 4 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية سوء تصرف مالي، شملت الأبحاث فيها مسؤول مالي سابق للهلال الاحمر ،وقد حضر المتهم جلسة المحاكمة،وطلب محاميه مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع.

كما تبين ان المكلف العام بنزعات الدولة حضر الجلسة وسبق وان قدم طلباته المدنية منذ الجلسة الفارطة فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل استجاية لطلب محامي المتهم.

ويواجه المسؤول المذكور تهمة سوء تصرف مستخدم بدون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.

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