جندوبة: غلق الطريق السياحية "الإبر" بطبرقة بسبب انزلاق أرضي

اغلقت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمعتمدية طبرقة عشية اليوم السبت الطريق السياحية "الإبر" على إثر انزلاق أرضي جد بالجدار الطبيعي المحاذي للمسلك، وذلك توقيا من مخاطر الانزلاق وتداعياته وحفاظا على سلامة المارة .ودعت اللجنة في بلاغ لها، المواطنين إلى اتباع أقصى درجات اليقظة و الحيطة و الحذر و تأجيل التنقلات الغير ضرورية بداية من الساعة السابعة مساء من هذا اليوم إلى صباح يوم الغد الأحد، مع ضرورة الابتعاد عن ضفاف الأودية و أماكن تجمع المياه و عدم المجازفة بعبورها إضافة إلى تجنب ملامسة أعمدة الكهرباء و الإنارة أثناء التساقطات المطريةكما دعت جميع سواق العربات و الشاحنات الثقيلة إلى احترام قواعد المرور و تجنب المجاوزة الممنوعة و احترام إشارات المرور و توصيات الأمن و الحرس الوطنيينوتشهد ولاية جندوبة وخاصة معتمديتي طبرقة وعين دراهم منذ أيام نزول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية