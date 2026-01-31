Babnet   Latest update 22:09 Tunis

بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 31 Janvier 2026
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى

قاعة الزواوي
الترجي الرياضي – مولدية بوسالم 3 – 0


قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد
سعيدية سيدي بوسعيد – مستقبل المرسى 3 – 0

قاعة عيسى بن نصر بقليبية
النادي الأولمبي القليبي – الزيتونة الرياضية 3 – 0

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | ------ | -- |
| الترجي الرياضي | 28 | 10 |
| مولدية بوسالم | 22 | 10 |
| الأولمبي القليبي | 17 | 10 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 13 | 10 |
| مستقبل المرسى | 9 | 10 |
| الزيتونة الرياضية | 1 | 10 |

المجموعة الثانية

قاعة بومهل
نادي حمام الأنف – فتح حمام الاغزاز 1 – 3

قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
جمعية اتصالات صفاقس – النادي الصفاقسي 0 – 3

قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي 0 – 3

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------ | ------ | -- |
| النجم الساحلي | 29 | 10 |
| النادي الصفاقسي | 24 | 10 |
| اتحاد النقل بصفاقس | 18 | 10 |
| نادي حمام الأنف | 6 | 10 |
| اتصالات صفاقس | 6 | 10 |
| فتح حمام الاغزاز | 6 | 10 |

يُذكر أنّ الأندية المحتلّة المراتب الأولى والثانية والثالثة من كل مجموعة تأهّلت إلى المرحلة الثانية (مجموعة التتويج)، في حين تلعب الأندية المحتلّة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة من كل مجموعة من أجل تفادي النزول.
