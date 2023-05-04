هذا ما قرره القطب المالي في حق الرئيس السابق للملعب التونسي

قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،تحديد موعد جوان المقبل لمحاكمة الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل الأعمال جلال بن عيسى، وذلك في قضية تعلقت بحصوله على قرض من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل وتقديم الضمانات الكافية وفق ما ورد في ملف القضية وقرار دائرة الاتهام.



هذا وتمسك المكلف العام بطلباته مطالبا بتغريم المتهم بالمبلغ المالي الذي ستحدده نتيجة الاختبارات المجراة في القضية كما طالب ايضا بتعويضات ب6 الاف دينار كضرر معنوي.



