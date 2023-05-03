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قابض بريد يستولي على اموال الحرفاء

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 20:16 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قرر اليوم قاضي التحقيق بإلمحكمة الابتدائية بمدنين، اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق قابض ببريد مدنين، استولى على اموال الحرفاء المقدرة باكثر من 100 الف دينار.

وقد وجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه.

واعترف القابض المتهم بعمليات الاستيلاءات المذكورة مبررا تعرضه لضائقة مالية.


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