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تقرير منظمة مراسلون بلا حدود: ''تونس تراجعت ب27 مركز في مجال حرية الصحافة''

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 12:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
كشف التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أنّ تونس كانت من بين الدول التي تراجعت في الترتيب ب27 مركز لتصبح في المرتبة 121 من جملة 180 دولة، حسب ما اكده منسق المناصرة لمنظمة مراسلون بلا حدود في شمال افريقيا سمير بوعزيز.

وقال سمير بوعزيز إن "تونس تراجعت في 4 مؤشرات من ضمن 5 مؤشرات وهي على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتشريعي".

وأضاف القول ان "تونس كانت في المرتبة 94 وحاليا في المرتبة 121".

ودعا بوعزيز في تصريح لاذاعة شمس آف آم على هامش ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرة الصحافة، إلى ضرورة انفتاح السلطة على هياكل المهنة من اجل وضع تصورات مشتركة للخروج من الوضعية الحالية.

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