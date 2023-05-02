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رئيس الجمهورية يزور مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 2 ماي 202، زيارة إلى كلّ من مكتبة الكتاب والمقرّ القديم للشركة التونسية للتوزيع بالعاصمة.



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