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رئيسة الحكومة تستقبل "أبطال حفوز" بعد مشاركتهم في البطولة العالمية للروبوتات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 21:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفد نادي الذكاء الاصطناعي "أبطال حفوز" بعد مشاركتهم وفق بلاغ للوزارة وفوزهم بالجائزة الأولى "صنف الهمة" في البطولة العالمية للروبوتات التعليمية بهوستين الأمريكية من 19 إلى 22 أفريل الفارط.

ونوّهت رئيسة الحكومة بمشاركة أبطال تونس في هذه المسابقة العالمية معتبرة أن هذا الإنجاز يعد مشرفا لشباب تونس ككل، مع العلم وأن هذه البطولة تستقطب فرقا عالمية تتوفر لديها إمكانيات مالية وتقنية ولوجستية ضخمة في مجالات الروبوتيك.

وأشادت رئيسة الحكومة بمجهودات الإطار التربوي بمدرسة فرحات حشاد بحفوز من ولاية القيروان على إحاطتهم بهذا الفريق، مذكرة بالمناسبة بأهمية دور المدرسة العمومية التي تبقى رائدة في تكوين كفاءات تونس وإطاراتها.
ومنحت رئيسة الحكومة أعضاء الوفد المشارك في هذه التظاهرة العالمية شهادات شكر لتحفيزهم وتشجيعهم على مزيد البذل والعطاء لاعلاء راية تونس في المحافل الدولية.

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