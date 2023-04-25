شملت الابحاث فيها وزير املاك الدولة الاسبق ومستشار مقرر : تطورات جديدة في قضية الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي BFT"

نظرت امس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة النظر في القضية المتعلقة بالتجاوزات بالبنك التونسي -الفرنسي والتي شملت الابحاث فيها خمسة متهمين وهم كل من وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان و حامد النقعاوي مستشار مقرر سابقا بنزاعات الدولة و منذر صفر مستشار وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، وعبد المجيد بودن وعفيفة النايلي .



بالمناداة على المتهمين لم يحضر أي منهم، فطلبت النيابة التاخير لاستدعائهم، وقد حضر الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي ،وطلب بدوره التأخير لاستدعاء المتهمين وقدم مطلب في القيام بالحق الشخصي وطلباته المدنية التى تضمنت تعويضات فاقت 6 مليون دينار.



وقررت المحكمة تحديد موعد جوان المقبل للنظر في القضية مجددا .





وكان البنك المركزي التونسي أعلن في مارس 2022 إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه.



وأوضح المركزي التونسي أنذاك أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه".



وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.



والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري أنشأه مستعمر فرنسي في عام 1879 قبل تأميمه في عام 1964 وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار ABCI.



وABCI شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو 1982.



