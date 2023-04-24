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فظيع في دوار هيشر : يتسلح بسيف ثم يهاجم جاره ويقطع له يده في الطريق العام

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
افادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح ل"باب نات" مساء اليوم الإثنين 24 افريل 2023،ان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بشاب هاجم جاره بسيف كبير الحجم وقطع له يده،وكشفت محدثنا انه تم نقل الشاب الى المستشفى في حين تم إصدار منشور تفتيش في حق المتهم الذي تحصن بالفرار ،مشيرة ألى ان سبب الاعتداء كان اثر خلافات واغراض دفينة بينهما.

ووفق ما توفر لنا من معطيات فأن المتهم غادر السجن منذ يومين.


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