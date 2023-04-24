المكلف العام بنزاعات الدولة يطالب سليم شيبوب وزوجته ب38 مليون د

مثل صباح اليوم الإثنين 24 افريل 2023 رجل الأعمال سليم شيبوب وزوجته درصاف بن علي ابنة الرئيس الراحل بن علي امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،وذلك لمحاكمتهما من اجل تهم تتعلق باقتناء اشياء حسية منقولة أو عقارية ،لحقوق ملكية موجودة بالخارج ووضع تحت نظام اخر العملات التى كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج،وغسل الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي طبق الفصل 23 من الأمر عدد 608لسنة 1977.





وحضر المكلف العام بنزعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية ، وقدم طلباته المدنية التى تتمثل في تعويضات بحوالي 38 مليون د كضرر معنوي ومادي للدولة التونسية .



وقد طلب محامي سليم شيبوب التاخير لتحديد موعد للمحاكمة، في حين طلب محامي اخر في حق درصاف بن علي رفع قرار تحجير السفر في حق موكلته حتى اتمكن من السفر الى الخارج للعلاج فقررت هيئة الدائرة تحديد موعد ماي المقبل للمحاكمة.



ووفق ملف القضية فان شيبوب وزوجته استغلا قرابتهما ببن علي للحصول على عمولات غير قانونية في علاقة باسناد عقود صفقات عمومية لفائدة شركات عالمية وفق ما ورد في الأبحاث ومظروفات القضية.



