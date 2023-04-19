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رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة من الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للمناخ

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 17:45 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023 بقصر قرطاج، إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس.

وتسلّم رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، رسالة دعوة من محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي يومي 1 و2 ديسمبر 2023 والتي ستمثّل الانطلاق الرسمي للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP 28) التي ستنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحّب رئيس الجمهورية بهذه الدعوة وحمّل السفيرة إبلاغ القيادة الإماراتية حرص تونس على المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا الحدث.

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