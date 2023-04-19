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وكالة (آكي) الإيطالية: مساعدة مالية أوروبية لتونس بانتظار اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 16:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
افادت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء الاربعاء ان المفوضية الأوروبية تعمل على حزمة مساعدات مالية كلية كبيرة لتونس.

واكدت ان الحزمة هي مكملة للاتّفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك "ورقة غير رسمية" للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدّت في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل، والذي سيعقد في لوكسمبورغ.

وتعد المفوضية من ناحية "حزمة مساعدة مالية كلية" ومن ناحية أخرى تستكشف إمكانية تقديم "المزيد من الدعم للموازنة،استكمالاً بإضافة مشروعات جديدة"، وفق مصادر دبلوماسية في بروكسل نقلتها الوكالة الايطالية.

وكان صندوق النقد الدولي حيّن رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، ليغيب اجتماع تونس الذي كان مبرمجا ليوم 19 ديسمبر 2022.

وافضى تغيير موعد دراسة برنامج تونس الإصلاحي دون برمجته مجددا الى نوع من الغموض بشان حصول تونس على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار...

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