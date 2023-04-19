رفض خلالها المتهمون الصعود لجلسة المحاكمة: تأجيل قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي ورفض مطلب افراج

نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بإلمحكمة الابتدائية بتونس،في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلبهم جميعا من السجن لكنهم رفضوا الصعود الى جلسة المحاكمة في حين مثل متهم فقط وطلب من هيئة المحكمة الافراج عنه وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 جويلية القادم لتنفيذ أحكام تحضيرية طلبتها هيئة الدفاع منها جلب الوثيقة الاستخباراتية الامريكية التى حذرت من الاغتيال واضافتها لملف القضية... هذا ورفضت المحكمة مطلب الافراج في حق المتهم رياض الورتاني الذي شملته الأبحاث ايضا في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.



من جانبهم طالب محامو المتهمين التعجيل في المحاكمة خاصة وان القضية طال نشرها وفق تعبيرهم للمحكمة موضحين انه مر عليها اكثر من 9 سنوات ولم تفصل بعد... في المقابل طالب محامو هيئة الدفاع كشف حقيقة الاغتيال لمعرفة من دبر وخطط لاغتيال الشهيد محمد البراهمي موضحين ان وزارة الداخلية كانت على علم بوجود مخطط لاغتيال الشهيد محمد البراهمي خاصة بعد ورود الوثيقة الاستخباراتية الامريكية التى حذرت الداخلية من العملية المذكورة الا انها لم توفر الحماية الازمة للشهيد.





