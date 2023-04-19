''ڨولو ما شاء الله ''.. أول فيديو كليب للفنان التونسي نور الدين الشنيتي

اطلق الفنان التونسي، إبن مدينة الصخيرة، نور الدين الشنيتي اليوم الثلاثاء، أول "فيديو كليب" له تحت عنوان "ڨولو ماشاء الله "، كلمات باللهجة التونسية من إخراج الشاب أسامة حناينية، توضيب عام وائل الرميلي، غرافيك وائل المغيربي؛ مونتاج أمين العجمي، تسجيل أستوديو ناجح لارتيستو، تصوير أمين العجمي وفريق أمين أستوديو وأستوديو دريم والصادق بكار وأحمد بن عياد، ملابس ومكياج فضاء سماح كسكاس المحرس، أمير القاسي DJ الغريبة، ديكور زهير بالي المحرس، مع حضور الفارس معمر لكبير ومجموعة من الممثلين والمشاركين في هذا العمل.



و"الفيديو كليب" استغرق "اسبوعين من الاعداد والتصوير وقد تم تصوير الفيديو الكليب في جزء كبير في المدينة السياحية المحرس بالشراكة مع بلدية المكان وجزء ثاني في منطقة بن سهلون عقارب، باللباس التقليدي الخاص بالمحرس، حيث أبرز الفيديو كليب مراسم “العرس التقليدي" ومشاهد الفروسية وخصوصا حضور “الكبوس المحرسي"والذي يعتبر جزءا من الإرث التقليدي الذي مازال يحتفظ إلى اليوم بحضوره في الأعراس بمدينة المحرس.



ويعتبر أسامة حناينية أول مخرج شاب يصور فيديو كليب في مسيرة عديد الفنانين، فكان أول كليب في مسيرة الأديب خليفة الدريدي واول كليب في مسيرة الفنانة ناجحة جمال وكذلك أول كليب في مسيرة الفنانة سارة النويوي، متحصل على جائزة افضل كليب في المسابقة الدولية Tunisia88، وقد شارك في مختلف انتاجاته كبار الفنانين والممثلين على غرار حليمة داود وهالة الذوادي والعيادي الحمروني.







