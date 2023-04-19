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عبد اللطيف المكي: 'تصريحات الغنوشي حول الحرب الأهلية غير واقعية وغير موفقة'

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 09:47 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وصف اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023 الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول الحرب الأهلية، بغير الموفقة وغير الواقعية، مشددا على أن تونس مُحصنة ومن المستحيل الحديث عن حرب أهلية في تونس.

وكان الغنوشي صرح مؤخرا أن 'تونس دون نهضة ودون يسار ودون إسلام سياسي... هي مشروع حرب أهلية'.

وقال عبد اللطيف المكي في ماتينال اذاعة شمس، إنه 'ضد التصريحات العنيفة وغير الحكيمة والتي تحمل شُبهات'.

وتابع أن تصريحات الغنوشي تبقى مشابهة لتصريحات أخرى لكن تم توظيفها لاستهداف المعارضة، مشيرا إلى أنه إذا تم إدخال هذه التصريحات تحت طائلة المحاكمات فيجب وضع جميع التصريحات السياسية في هذه الخانة.

وذكّر المكي بتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المخمورين والحشرات، وعلّق في هذا الخصوص أنه لا يجب معالجة الخطأ بالخطأ، داعيا إلى تجميع التونسيين عبر مسار سياسي جديد وفق تعبيره.

واعتبر المكي خطاب رئيس الدولة أمس خطابا عنيفا وخطاب الحرب، وقال إنه استعمل ألفاظا حربية.



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