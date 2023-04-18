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وزيرة الأسرة والمرأة تشرف على النشاط السنوي "ليلة القدر" لجمعيّة "أمنيتي" بمستشفى الأطفال البشير حمزة بالعاصمة

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 17:44 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أشرف آمال بلحاج موسى ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مساء يوم الاثنين 17 أفريل 2023 بحضور بثينة المالكي رئيسة جمعيّة "أمنيتي" على النشاط السنويّ لجمعيّة "ليلة القدر" الذي تنظمه بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة.

ووسط أجواء تنشيطية متميّزة، تولت الوزيرة تقديم هدايا للأطفال المقيمين بمختلف أقسام المستشفى وتوزيع مساعدات ماليّة ودفعة أخرى من الهدايا على الأطفال المقيمين بقسم السرطان بالمستشفى، إلى جانب تكريم الإطار الطبي وشبه الطبي تقديرا للجهود التي يبذلونها.

كما تحاورت الوزيرة بالمناسبة مع عدد من الأمهات، حيث عبرت البعض منهن عن شواغل اجتماعية الطابع وتعهدت بمعالجة بعض الوضعيات الاجتماعية ضمن برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي للأمهات ذات الوضعيات الخاصة.

وأكّدت الوزيرة أهميّة هذه المبادرة الرمزيّة السنويّة لجمعيّة "أمنيتي" التي من شأنها إشاعة الفرحة في نفوس الأطفال المقيمين بالمستشفى ومساعدتهم على تخطّي صعوباتهم الصحيّة، مثنية على جهود الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة وعملهم الإنساني والتضحيات التي يقدمونها لفائدة الأطفال.
وقد دأبت "جمعية أمنيتي" على تنظيم نشاطها السنويّ "ليلة القدر" منذ 2012 من خلال زيارة الأطفال المقيمين بالمستشفى بهدف تحقيق أمنيات الأطفال المرضى لتقوية مناعتهم وتعزيز قدرتهم على تجاوز آلامهم وقساوة العلاج الذي غالبا ما يخضعون له.

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