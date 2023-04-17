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قطر الخيرية تقدم أكثر من 58 ألف وجبة إفطار في 6 ولايات

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 12:35 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تواصل جمعية قطر الخيرية مكتب تونس جهودها الرامية إلى الوقوف إلى جانب التونسيين وقد حرصت خلال شهر رمضان المعظم لهذا العام على توفير 58150 وجبة إفطار منها؛ 42750 وجبة بمعدل 1425 وجبة يوميا خلال العشرة الأيام الأولى والعشر الثانية.

بالإضافة إلى 1540 وجبة يوميا في العشر الأواخر من شهر رمضان بمجموع 15400 وجبة إفطار.

وتتوزع هذه الوجبات على 6 موائد إفطار تشمل ولايات باجة / القيروان/ نابل/ اريانة/ منوبة/ تونس.



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