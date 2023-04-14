حسين جنيح: أنفس مريضة روّجت شائعات خطيرة عن حادثة سقوط أخي

نشر عضو المكتب الجامعي لكرة القدم والنائب بالبرلمان المنحل حسين جنيح، اليوم الجمعة 14 أفريل 2023، تدوينة علق من خلالها على حادثة سقوط شقيقه بشير جنيح من الطابق الثالث لأحد النزل بولاية سوسة مساء أمس الخميس، مؤكدا أن حالته الصحية تتحسن تدريجيا بفضل عناية المولى والطاقم الطبي المشرف.



كما استنكر في هذا السياق ما قامت به بعض ''الأنفس المريضة'' – وفق توصيفه – من ترويج لشائعات مغرضة تتسم بالخطورة.



و في نفس الاطار، أفاد المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 ، معز اليوسفي ، أن النيابة العمومية علمت بوجود حادثة لسقوط رجل الأعمال بشير جنيح، من مكان مرتفع، اثر ذلك تحول ممثل النيابة العمومية برفقة قاضي التحقيق على عين المكان للقيام بالمعاينات الحينية واجراء التحريات الاولية.



وبين اليوسفي في تصريح اعلامي ، أنه تمّ عقب ذلك الاتصال بالمصحة التي نُقل اليها المتضرر، وبعد استشارة الاطار الطبي، صرح بشير جنيح بأن الأمر يتعلق بزلة قدم من علو شاهق على حافة البناية، ما ينفي أي شبهة لوجود جريمة.





