20 سنة سجنا لزعيم شبكة دولية لتهريب المخدرات بين تونس وتركيا

أصدرت أول أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب20 سنة سجنا في حق زعيم شبكة دولية تخصصت تهريب الكوكايين بين تركيا وتونس في حين قضت المحكمة ب15 سنة سجنا في حق متهم اخر .



ويفيد ملف القضيّة ان منطلق الأبحاث كان على أثر عرض المتهمين على جهاز السكانير خلال دخولهما بمطار تونس قرطاج قادمين من تركيا فتبين أنه بمعدتهما كبسولات تحتوى مخدر الكوكايين فاعترفا باندماجهما في شبكة لترويج المخدرات.



