Babnet

20 سنة سجنا لزعيم شبكة دولية لتهريب المخدرات بين تونس وتركيا

Publié le Mardi 11 Avril 2023 - 16:28 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت أول أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب20 سنة سجنا في حق زعيم شبكة دولية تخصصت تهريب الكوكايين بين تركيا وتونس في حين قضت المحكمة ب15 سنة سجنا في حق متهم اخر .

ويفيد ملف القضيّة ان منطلق الأبحاث كان على أثر عرض المتهمين على جهاز السكانير خلال دخولهما بمطار تونس قرطاج قادمين من تركيا فتبين أنه بمعدتهما كبسولات تحتوى مخدر الكوكايين فاعترفا باندماجهما في شبكة لترويج المخدرات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264792


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 11 أفريل 2023 | 20 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:22 18:52 16:00 12:27 05:51 04:21
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1028°-1225°-1320°-1021°-11
  • Avoirs en devises
    22058,2

  • (11 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33922 DT        1$ =3,06169 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Avril)   1768,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    