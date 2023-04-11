بيان حركة الشعب حول التطبيع الأكاديمي من جديد

بلاغ صحفي - في تعارض صارخ مع التيار الغالب داخل المجتمع التونسي والذي يرى التطبيع خيانة عظمى لا لقضية فلسطين فقط، بل لدماء التونسيين الذين استشهدوا في سياق محاربتهم للصهيونية استجابة منهم لقناعة إنسانية و قيمة كونية ترى في هذه الحركة عدوا للإنسان و للعلم و التاريخ، يطل علينا بعض الأكاديميين التونسيين لم يفتؤوا منذ سنوات عديدة عن ممارسة أقذر أشكال الاستفزاز في حق ما استقر في وجدان التونسيين من تجريم التطبيع مع الصهاينة بكل أشكاله (السياسية و الاقتصادية و الأكاديمية و الثقافية و حتى الرياضية).



لقد دأب هؤلاء الأكاديميين طيلة السنوات الأخيرة على اختلاق مواضيع للبحث والدراسة لمجرد البرهنة من وجهة نظرهم على أن ما يسمى " المكون اليهودي بشكل رافدا أساسيا للثقافة التونسية بما يعنيه ذلك من تقويض للهوية العربية الاسلامية لتونس وإخراج لها من دائرة الصراع العربي الصهيوني.



يتزامن هذا المسعى المحموم والمرفوض شعبيا في تونس مع الموجة الأخيرة من العدوان الهمجي الذي يمارسه كيان الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أهلنا في الضفة الغربية ومدينة القدس بما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية. الأمر الذي يقتضي منا الوقوف بوضوح في صف أصحاب الحق المعتدى عليهم لا تمجيد المعتدين وادعاء النزاهة والحياد في التعاطي مع نشاطهم حاضرا وماضيا.



أن ما يدعو للاستغراب من هذا الإصرار على الترويج للتطبيع والتشريع لإمكانية اقامة علاقات طبيعية مع كيان الاحتلال والعدوان هو حدوثه في سياق عالمي وإقليمي يكاد يجمع على فضح وابطال الأساطير الصهيونية و المغالطات التي يحرص أصحابها على ترويجها للتغطية على الطابع العدواني اللاإنساني للحركة الصهيونية المجرمة في حق الإنسانية.



أن حركة الشعب اذ تذكر بموقفها المبدئي المعادي للتطبيع،



1. تجدد رفضها للاستخدام اللامشروع للمنصات الأكاديمية و مؤسسات البحث العلمي للترويج لهذه الأطروحات الشاذة ذات الخلفيات المشبوهة.



2. تدعو المجتمع الأكاديمي التونسي الى أن يكون وفيا للمشترك الوطني المتمثل في معاداة التطبيع ورفض كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني بمختلف مؤسساته وروافده.



3. تجدد دعوتها للمجلس التشريعي الذي انبثق عن انتخابات 17 ديسمبر- 29 جانفي الى وضع مطلب سن تشريع يجرم التطبيع بكل أشكاله على رأس أولوياته.



4. تؤكد لكل الأطراف والجهات السياسية والجمعياتية والثقافية والأكاديمية أنها ستظل كما كانت دائما سدا منيعا في وجه كل من يتوهم أن لديه القدرة على تمرير مثل هذه الأطروحات الهدامة والمعادية للمشترك الوطني التونسي.



5. تحمل الجهات الرسمية التونسية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التصدي والرد على هذه الجريمة في حق تونس وشعبها وتعتبر صمتها قبولا ضمنيا ومشاركة صريحة في جريمة التطبيع.



