بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد... مرحلة التتويج – الجولة الأولى: النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699886e5f31c91.79692734_qmkgjhiponlef.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 20 Février 2026
      
دارت مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج

قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – سبورتينغ المكنين 34-28


قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – الترجي الرياضي 21-39

قاعة الشيحية
نادي ساقية الزيت – النادي الإفريقي 24-27

الترتيب

| الفريق | ن | ل |
| ------------------- | - | - |
| النادي الإفريقي | 9 | 1 |
| الترجي الرياضي | 7 | 1 |
| النجم الساحلي | 5 | 1 |
| نادي ساقية الزيت | 2 | 1 |
| سبورتينغ المكنين | 1 | 1 |
| نادي كرة اليد بجمال | 1 | 1 |
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
