بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد... مرحلة التتويج – الجولة الأولى: النتائج والترتيب

دارت مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:النجم الساحلي – سبورتينغ المكنيننادي كرة اليد بجمال – الترجي الرياضينادي ساقية الزيت – النادي الإفريقي| الفريق | ن | ل || ------------------- | - | - || النادي الإفريقي | 9 | 1 || الترجي الرياضي | 7 | 1 || النجم الساحلي | 5 | 1 || نادي ساقية الزيت | 2 | 1 || سبورتينغ المكنين | 1 | 1 || نادي كرة اليد بجمال | 1 | 1 |