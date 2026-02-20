بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد... مرحلة التتويج – الجولة الأولى: النتائج والترتيب
دارت مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الافتتاحية من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وأسفرت عن النتائج التالية:
النتائجقاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – سبورتينغ المكنين 34-28
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – الترجي الرياضي 21-39
قاعة الشيحية
نادي ساقية الزيت – النادي الإفريقي 24-27
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ------------------- | - | - |
| النادي الإفريقي | 9 | 1 |
| الترجي الرياضي | 7 | 1 |
| النجم الساحلي | 5 | 1 |
| نادي ساقية الزيت | 2 | 1 |
| سبورتينغ المكنين | 1 | 1 |
| نادي كرة اليد بجمال | 1 | 1 |
النتائجقاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – سبورتينغ المكنين 34-28
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال – الترجي الرياضي 21-39
قاعة الشيحية
نادي ساقية الزيت – النادي الإفريقي 24-27
الترتيب| الفريق | ن | ل |
| ------------------- | - | - |
| النادي الإفريقي | 9 | 1 |
| الترجي الرياضي | 7 | 1 |
| النجم الساحلي | 5 | 1 |
| نادي ساقية الزيت | 2 | 1 |
| سبورتينغ المكنين | 1 | 1 |
| نادي كرة اليد بجمال | 1 | 1 |
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323998