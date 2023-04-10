بسبب الموز.... لاعب كرة القدم "نزار العيساوي" يضرم النار في جسده

قام اللاعب "نزار العيساوي" بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، وأكد من خلاله أنه تم إتهامه بقضايا إرهابية، إثر تقديمه شكوى بأحد الباعة في مدينة حفوز بالقيروان على إثر قيامه ببيع 1 كغ من الموز بـ10 دنانير، وفي آخر المقطع قام اللاعب بإضرام النار في جسده.
ويذكر أن "نزار العيساوي" البالغ من العمر 35 سنة قد تقمص أزياء العديد من الفرق على غرار الإتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
ويذكر أن "نزار العيساوي" البالغ من العمر 35 سنة قد تقمص أزياء العديد من الفرق على غرار الإتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.
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