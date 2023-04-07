عقب تصريحات رئيس الجمهورية: تراجع سندات تونس الدولية

وفسر النيفر أنّ كل عملية خروج للأسواق الدولية تعني إصدار السندات مقابل الحصول على أموال، واهم ما يتحكم فيها هو التصنيف.وقال النيفر: ''تصريحات قيس سعيد تؤكّد أنّ فرص إمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبحت شبه منعدمة، ففسرت الأسواق ذلك بتخفيض تصنيف تونس قريبا وبالتالي انخفاض الدين التونسي الشيء الذي أدى إلى تراجع سندات تونس من العملة الصعبةوأضاف: ''انخفاض السندات ليس له انعكاس مباشر على المواطن التونسي لكن النظرة الدولية الى الاقتصاد التونسي ستتلخص في عدم قدرة تونس على خلاص ديونها وبالتالي ستكون المعاملات الاقتصادية أصعب في علاقة بعمليات التوريد في كل المواد.''وبين أنه بامكان تونس الخروج من الأزمة الاقتصادية دون امضاء اتفاق مع صندوق النقد لكن العملية ستكون صعبة ، مشدّدا على أن الامر يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة على غرار الاسراع في العمل على تحسين نسبة العجز التجاري عبر تحسين الصادرات وخاصة الفسفاط والتحكم في الواردات.