حي النصر: 30 سنة سجنا في حق شاب وفتاة تورطا في قتل اجنبي

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 11:48 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قضت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب30 سنة سجنا في حق شاب من اجل تهمة القتل العمد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية، كما قضت المحكمة أيضا ب6 سنوات سجنا في حق فتاة وجهت لها تهمة المشاركة في القتل .

وتتعلق القضية باقدام المتهم الرئيسي على قتل صديقه الاجنبي داخل شقته بحي النصر اثر خلافات بينهما ثم غادر المكان و اتصل بصديقته واخبرها بتفاصيل الجريمة فساعدته في التخفي عن الامن الى ان تمت محاصرته اثر يومين من ارتكابه للجريمة والقبض عليهما.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263969



En continu...

Toutes les news...
Mosaique
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 27 مارس 2023 | 5 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:39 15:55 12:32 06:13 04:46
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1320°-1023°-826°-1127°-13
  • Avoirs en devises
    22043,7

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34433 DT        1$ =3,07614 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   442,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    