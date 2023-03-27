حي النصر: 30 سنة سجنا في حق شاب وفتاة تورطا في قتل اجنبي

قضت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب30 سنة سجنا في حق شاب من اجل تهمة القتل العمد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية، كما قضت المحكمة أيضا ب6 سنوات سجنا في حق فتاة وجهت لها تهمة المشاركة في القتل .



وتتعلق القضية باقدام المتهم الرئيسي على قتل صديقه الاجنبي داخل شقته بحي النصر اثر خلافات بينهما ثم غادر المكان و اتصل بصديقته واخبرها بتفاصيل الجريمة فساعدته في التخفي عن الامن الى ان تمت محاصرته اثر يومين من ارتكابه للجريمة والقبض عليهما.





