شملت الابحاث فيه طبيبة تجميل واعوان ديوانة: هذا ما قرره القطب المالي في ملف "البوتوكس الفاسد"

مثلت امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة طبيبة تجميل و3 اعوان ديوانة في قضية تتعلق بتهريب كميات من" البوتوكس" الفاسد من الخارج الى داخل البلاد التونسية.



وطلب بعض محامو المتهمين التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،في حين قدم أحد المحامين ما يفيد اجراءات الخلاص مع الديوانة فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل .



وتفيد وقائع القضية أن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي تمكنوا في شهر جانفي من سنة 2021 من ضبط كمية من" البوتوكس" بحوزة طبيبة تونسية قادمة من احدى الأوروبية وتبين أن الكمية المحجوزة فاسدة وغير صالحة للاستعمال، كما بينت الأبحاث ان ثلاثة أعوان ديوانة كانوا يتواطؤون مع الطبيبة المتهمة في تسهيل تمرير كميات" البوتوكس" الفاسد حسب ملف القضية والابحاث.



وقد تقرر حينها ايقاف الطبيبة تحفظيا واحالة اعوان الديوانة بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.



وبعرض الملف على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المتعهدة بملف القضية والنظر فيها في عدة جلسات استجابت لطلب محامي طبيبة التجميل والافراج عنها مؤقتا.



