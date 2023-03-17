الاعلامي اشرف الكعلي: الأرض مسطحة وليست كروية ... والتوراة تثبت ذلك!!

قال الإعلامي اشرف الكعلي في مداخلة على قناة التاسعة انه مؤمن بان الأرض مسطحة وليست كروية.وأضاف "انا قريت التوراة و نأكدلك علميا و فلسفيا ان الأرض مسطحة و ليس لها آخر و الاعتقاد انو الأرض مدورة غالط".وتابع " الأرض ليس لها اخر وحدود كما هو الحال مع السماوات ليس لها حدود" متابعا " ساظل متمسكا بنظرية سطحية الارض".