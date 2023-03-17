الاعلامي اشرف الكعلي: الأرض مسطحة وليست كروية ... والتوراة تثبت ذلك!!

الاعلامي اشرف الكعلي: الأرض مسطحة وليست كروية ... والتوراة تثبت ذلك!!

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 09:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال الإعلامي اشرف الكعلي في مداخلة على قناة التاسعة انه مؤمن بان الأرض مسطحة وليست كروية.
وأضاف "انا قريت التوراة و نأكدلك علميا و فلسفيا ان الأرض مسطحة و ليس لها آخر و الاعتقاد انو الأرض مدورة غالط".
وتابع " الأرض ليس لها اخر وحدود كما هو الحال مع السماوات ليس لها حدود" متابعا " ساظل متمسكا بنظرية سطحية الارض".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 263447

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mars 2023 à 10h 47m |           
قال الله تعالى : "والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها " صدق الله العظيم هذا الجاهل يجب عرضه على طبيب نفسي وابعاده عن الإعلام

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Vendredi 17 Mars 2023 à 10h 38m |           
مسكين، جاهل لا يعلم أنه جاهل



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