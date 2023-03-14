اتحاد الفلاحة: منتجو التفاح يرفضون التسعيرة الجديدة لان تكلفة 1 كلغ تصل 5500 م

وأضاف " تكلفة الكلغ من التفاح بالنسبة للفلاح تصل الى 5500 مليم بحساب الاداءات و8 اشهر تخزين" متابعا " القرار الأخير ممنهج لضرب منظومات الانتاج".وتابع " لا اعتقد في المستقبل ان التفاح سيكون موجودا على طول السنة لان تخزينه سيكون صعبا" متابعا " لن يكون هنالك تفاح في رمضان والسنة المقبلة اذا تواصل الامر".وكان إجتمع يوم الإثنين 13 مارس 2023 بمقر إتحاد الفلاحين، رئيس المنظمة نور الدين بن عياد مع ثلة من منتجي التفاح بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين وذلك بحضور إبراهيم الطرابلسي مساعد الرئيس المكلف بالتظاهرات والمعارض والتجارة المغاربية وبيرم حمادة مستشار الرئيس المكلف بالأشجار المثمرة.وجاءت الجلسة بطلب من منتجي التفاح للتعبير عن رفضهم للقرار أحادي الجانب الخاص بتسعيرة هذا المنتوج من قبل وزارة التجارة وقد عبر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن اعتراضه على التسعيرة في وقت سابق خصوصا أنه لم يتم استشارة المهنة في الموضوعوعبر فلاحو ولايتي القصرين وسيدي بوزيد عن امتعاضهم من سلطة الإشراف وخصوصا وزارة التجارة وذلك بسبب عدم تقدير إرتفاع كلفة الإنتاج وتراجع الصابة خلال الموسم الفارط نتيجة للتغيرات المناخية ونقص مياه الري وأكدوا أن كلفة الكيلوغرام الواحد من التفاح تتجاوز 5 دينارات باعتبار كلفة التخزين والتبريد والنقل وغيرها من الأداءات وأن الفلاحين بالجهات المذكورة يجدون صعوبات في تأمين هامش ربح بسيط يضمن قوتهم.وشدد رئيس الاتحاد على أن التسعيرة يجب أن تراعي التكلفة وهامش ربح الفلاح وأن الخسارة الكبرى يتكبدها المنتج دون غيره خصوصا أنه لم يتم تعويض هؤلاء عن أضرار حجر البرد والجفاف والآفات وغيرها. وطالب الفلاحون بالتعليق الفوري لقرار التسعيرة بـ4 دينار للكلغ والتشاور مع الاتحاد للعمل على تسعيرة تضمن حقوق المنتجين وتجنبهم خسارة كبرى.