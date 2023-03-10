حاول طعن أحد الأعوان بسيف: محاصرة مجرم خطير بالملاسين.. في حقه 26 منشور تفتيش

حاول طعن أحد الأعوان بسيف: محاصرة مجرم خطير بالملاسين.. في حقه 26 منشور تفتيش

Publié le Vendredi 10 Mars 2023 - 11:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن اعوان المتابعة الميدانية بالادارة الفرعية لشرطة النجدة امس من محاصرة مجرم خطير محل 26 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من اجل السرقة والاعتداء بالعنف الشديد وترويج المخدرات.

هذا وحاول المتهم خلال عملية الاطاحة به طعن أحد الأعوان بسيف كان بحوزته ألا انه تمت السيطرة عليه واقتياده الى مركز الامن الوطني حي هلال.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263039



En continu...

Toutes les news...
الحسوم
الجمعة 10 مارس 2023 | 18 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:37 06:38 05:12
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
9.26 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1522°-1522°-1421°-1124°-13
  • Avoirs en devises
    22390,9

  • (9 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32311 DT        1$ =3,13911 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mars)   1110,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   