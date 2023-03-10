حاول طعن أحد الأعوان بسيف: محاصرة مجرم خطير بالملاسين.. في حقه 26 منشور تفتيش

تمكن اعوان المتابعة الميدانية بالادارة الفرعية لشرطة النجدة امس من محاصرة مجرم خطير محل 26 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من اجل السرقة والاعتداء بالعنف الشديد وترويج المخدرات.



هذا وحاول المتهم خلال عملية الاطاحة به طعن أحد الأعوان بسيف كان بحوزته ألا انه تمت السيطرة عليه واقتياده الى مركز الامن الوطني حي هلال.



وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.





