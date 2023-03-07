قررت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق نائب فائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ،من أجل إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها مترشح اخر لم يفز في الانتخابات التشريعيّة اكد فيها ان المتهمة قدمت شهادة اقامة بالدائرة الانتخابية التي ترشحت عنها وسط العاصمة متهما اياها بأنها لا تقطن بمرجع النظر الترابي لتلك الدائرة وانها قدمت معطيات مغلوطة، فتقرر احالة النائب المشتكى بها بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليتقرر احالتها على أنظار الدائرة الجناحية التي أصدرت في حقها بطاقة ايداع بالسجن وتأجيل محاكمتها الى بعد غد الخميس.
بطاقة ايداع بالسجن في حق فائزة في الانتخابات التشريعيّة
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