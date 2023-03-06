خلال محاكمته وشيخ مدينة تونس الاسبق : هذا ما قاله رجل الأعمال شفيق جراية امام القطب المالي

مثل صباح اليوم الإثنين 6 مارس 2023 امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة كل من رجل الأعمال شفيق جراية و رفيق عوالي في حين لم يحضر عباس محسن رئيس بلدية تونس الاسبق ،في حين اضيف مضمون وفاة في حق بن علي وتتعلق القضية وفق ما ورد في ملف القضية بتمكين جراية من تشييد طابق اضافي باحدى بناياته بالبحيرة دون احترام الإجراءات القانوية المعمول بها.





واكد جراية للمحكمة انه رفع شكايا ضد مفدي المسدي وشخص اخر من اجل الاساءة له وتلفيق تهم وقضايا كيدية له ،موضحا أنه بخصوص قضية الحال لم يرتكب أي خرق للقانون.





وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلباته وتمسك بها.



وطلب محامي عباس محسن مزيد التاخير موضحا ان موكله أصيب بوعكة صحية مفاجأة مطالبا التاخير لاحضاره ففوض بقية المحامين النظر في التاخير فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة ماي المقبل .



