عميد المحامين: القضاء ليس في وضع سليم

عميد المحامين: القضاء ليس في وضع سليم

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 08:15 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو إن القضاء ليس في وضع سليم وهناك تخوفات على استقلالية القضاء...
وأكد المزيو خلال تدخله في برنامج ناس الديوان على اذاعة الديوان أف أم, أن هناك بعض القضاة يقومون بالصنصرة الذاتية مشيرا إلى أن القاضي عندما يشعر بالخوف لا يمارس قناعاته ولا يستطيع أن يحكم بالعدل.

ويوضح عميد المحامين أن الهيئة لا تريد أن يخضع القضاء إلى أي سلطة أو جهة أو أي قوة نفوذ مالي ليتمكن من الحكم في إطار العدالة والنزاهة.

وقال المزيو إن هيئة المحامين دعت في أكثر من مناسبة إلى محاسبة الفساد المالي والسياسي وغيره لكن لا بد أن تكون المحاسبة في إطار عادل في دولة تحترم قرينة البراءة وقضاء مستقل دون ضغوطات عليه.


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