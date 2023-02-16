محمد كوكة: اكره الحجاب في الدم وأتمنى خلعه من رؤوس النساء في الشارع

هاجم الممثل محمد كوكة في مداخلته على قناة التاسعة الحجاب قائلا انه " يكرهه" لأنه يهين المرأة ويحط من شانها .وقال كوكة " لدي كره للحجاب "في الدم" ولو تعترضني امرأة أتمنى ان اخلعه من فوق رأسها لاني اعتبره اهانة " لنفس بشرية وحط من كرامتها".وشدد محمد كوكة على انه في المقابل يحترم حق المرأة في اللباس لترد عليه الممثلة مارتين القفصي قائلة " اعتقد انه يمثل هوية ثقافية ودينية ولا يمكن ان نعتبره اهانة".