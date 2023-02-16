محمد كوكة: اكره الحجاب في الدم وأتمنى خلعه من رؤوس النساء في الشارع

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 07:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
هاجم الممثل محمد كوكة في مداخلته على قناة التاسعة الحجاب قائلا انه " يكرهه" لأنه يهين المرأة ويحط من شانها .
وقال كوكة " لدي كره للحجاب "في الدم" ولو تعترضني امرأة أتمنى ان اخلعه من فوق رأسها لاني اعتبره اهانة " لنفس بشرية وحط من كرامتها".
وشدد محمد كوكة على انه في المقابل يحترم حق المرأة في اللباس لترد عليه الممثلة مارتين القفصي قائلة " اعتقد انه يمثل هوية ثقافية ودينية ولا يمكن ان نعتبره اهانة".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261750

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2023 à 07h 45m |           
ملاّ مفكّر و فيلسوف



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