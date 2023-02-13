اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب10 سنوات سجنا وخطية مالية باكثر من 16 مليون د في حق صخر الماطري من اجل تهمة المشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ،كما قضت المحكمة بتخطئته باكثر من 16 مليون د وذلك في قضية تعلقت بنهب المال العام.
من اجل نهب المال العام: 10 سنوات سجنا وخطية بأكثر من 16 مليون د في حق صخر الماطري
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