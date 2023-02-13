من اجل نهب المال العام: 10 سنوات سجنا وخطية بأكثر من 16 مليون د في حق صخر الماطري

من اجل نهب المال العام: 10 سنوات سجنا وخطية بأكثر من 16 مليون د في حق صخر الماطري

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 09:42 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب10 سنوات سجنا وخطية مالية باكثر من 16 مليون د في حق صخر الماطري من اجل تهمة المشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والاضرار باللادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ،كما قضت المحكمة بتخطئته باكثر من 16 مليون د وذلك في قضية تعلقت بنهب المال العام.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261562



En continu...

Toutes les news...
انتهاء لعزارة
الاثنين 13 فيفري 2023 | 22 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 17:59 15:32 12:40 07:10 05:43
Babnet
14°
 Babnet15° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-717°-717°-818°-8
  • Avoirs en devises
    22308,5

  • (10 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34014 DT        1$ =3,09664 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fév)   1002,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   