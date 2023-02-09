رئيس الجمهورية يقرّر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق مجدّدا تأكيده على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري الشقيق.



وأشار سعيّد لدى لقائه اليوم بوزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الخميس إلى أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهمّ السوريين بمفردهم وأنّ السفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام.



وفي هذا الجانب تحدّث رئيس الجمهورية عن عديد المحطات التاريخية التي عاشتها سوريا منذ بداية القرن العشرين والترتيبات التي حصلت منذ ذلك الوقت لتقسيمها كما تطرق إلى التجربة الدستورية السورية وكيف تم حصار المجلس الذي كان سيضع دستورا سوريا وما تبعه من أيام دامية نتيجة رفض السوريين لأي تدخل أجنبي.





وتناول اللقاء وفق ذات البلاغ عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل الوزارة وضرورة الإسراع بإعداد مشروع حركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية على أن يكون المقياس الوحيد هو الكفاءة ومساءلة أي مسؤول إذا لم يقم بواجبه الوطني المقدّس في الدفاع عن مصالح الدولة التونسية وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالخارج.



كما كان أيضا مناسبة أكّد خلالها رئيس الجمهورية على أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار وأنّه ومثلما لا تقبل تونس التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا تقبل أيضا بالتدخل في شأنها الداخلي، ولا الانخراط في سياسات المحاور باعتبار أنّ سيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي هي نتيجة للإرادة الحرّة والمستقلة للشعب التونسي.

وعبّر رئيس الدولة عن ضرورة توضيح الحقائق لتفنيد ادعاءات من ارتموا في أحضان الخارج للإساءة لتونس وشعبها لأنه لا وطنية لديهم بل يستبطنون داخلهم العمالة والخيانة والهوان. وفق ما ورد في نص بلاغ رئاسة الجمهورية.



كما تم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا إلى مشاركة تونس في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس .وذكّر رئيس الجمهورية في هذا الاطار بالموقف التونسي الرسمي والشعبي من هذه المظلمة المتواصلة على مدى أكثر من قرن ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة حتى يقيم دولته وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



