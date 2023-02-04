معز الجودي: نحتاج عشر سنوات لنعود إلى الترقيم السيادي لسنة 2010

معز الجودي: نحتاج عشر سنوات لنعود إلى الترقيم السيادي لسنة 2010

Publié le Samedi 04 Février 2023 - 10:50 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في حوار على قناة التاسعة أن البلاد تحتاج عشر سنوات لتعود إلى الترقيم السيادي لسنة 2010".
وأفاد بأن تونس كانت في المراتب الاولى في التصنيف وتحصلت على صنف مستثمر وما بناه الرجال طيلة عقود دمر في سنوات".
وأضاف الجودي " نتعامل مع مؤسسات الترقيم السيادي منذ القرن 19 ويجب أن نواصل ذلك إذا اردنا تمويلا من الغرب وصندوق النقد الدولي".


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