معز الجودي: نحتاج عشر سنوات لنعود إلى الترقيم السيادي لسنة 2010

قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في حوار على قناة التاسعة أن البلاد تحتاج عشر سنوات لتعود إلى الترقيم السيادي لسنة 2010".وأفاد بأن تونس كانت في المراتب الاولى في التصنيف وتحصلت على صنف مستثمر وما بناه الرجال طيلة عقود دمر في سنوات".وأضاف الجودي " نتعامل مع مؤسسات الترقيم السيادي منذ القرن 19 ويجب أن نواصل ذلك إذا اردنا تمويلا من الغرب وصندوق النقد الدولي".